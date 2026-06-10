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#Album jeunesse

Vaiana 2

Disney

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Revivez vos plus belles émotions de cinéma avec l'histoire du film, racontée plan par plan, dans un album graphique inédit ! - Dans ce grand livre relié de 48 pages, retrouvez l'histoire incontournable du classique Disney : Vaiana 2. - Ce bel album illustré retrace les moments clés, qui ont été entièrement redessinés à l'aquarelle. - Cet ouvrage, qui se lit à la façon d'une BD, reprend les dialogues originaux du film, pour replonger au coeur de ce récit iconique. Dès 6 ans. L'histoire : D'île en île, Vaiana est à la recherche d'autres peuples, en vain. Lorsqu'une vision de son ancêtre l'appelle à réunir les hommes et à trouver Motufet , la jeune femme part à l'aventure. Aidée de Maui et de nouveaux amis, elle va braver monstres, tempêtes, et un terrible dieu...

Par Disney
Chez Hachette

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Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Vaiana 2

Disney

Paru le 10/06/2026

48 pages

Hachette

12,90 €

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Scannez le code barre 9782017327516
9782017327516
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