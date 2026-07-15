Incroyable Islam

La science islamique est enfin accessible à tous ! Enrichissez vos connaissances grâce à la sagesse inaltérable des plus grands savants de l'Islam sunnite. Pourquoi sommes-nous sur Terre ? D'où venons-nous ? Qu'y a-t-il après la mort ? Comment bien porter la barbe ? Quel rôle a joué l'argile dans l'apparition de la vie ? L'Islam a réponse à tout ! Il y a 1400 ans, un orphelin du nom de Mohamed rencontra son destin dans une grotte d'Arabie. Cet homme nous a fait savoir, avec humilité, qu'il était l'être préféré du Créateur de l'Univers. Depuis lors, le Prophète est toujours un exemple à suivre pour plus d'un milliard de musulmans sur Terre. A juste titre. Son Message de paix, d'amour, de sagesse, de spiritualité, de fluidité, de science et de médecine vous sera finement restitué, sources à l'appui. Prenant le contre-pied des sociétés actuelles, l'auteur ne cède pas et nous interpelle : quel meilleur avenir pour toute l'humanité que les lois de l'Islam et leur modernité ? Alors plongez sans plus attendre dans l'univers merveilleux de la science islamique. Version en noir et blanc.