Vivre les maths - CE2 - Fichier à photocopier - Edition 2026

Le fichier à photocopier de différenciation Vivre les maths CE2, conforme au Programme 2025. 200 fiches d'entrainement différencié (3 niveaux) : - Pour réaliser de courtes évaluations. - Pour donner en devoir à la maison. - Pour mémoriser et automatiser - Pour réaliser davantage de tracés. Ce fichier est d'un apport essentiel pour prolonger et fixer les acquis des élèves. Chaque page, dans une présentation très claire et simple, est consacrée à une notion précise. Dans un souci de différenciation, une page propose toujours 2 fiches format A5 comportant 3 ou 4 exercices : la première de niveau 1 pour un entrainement de base, la seconde de niveau 2 dédiée aux élèves les plus rapides pour un renforcement.