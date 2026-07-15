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Vivre les maths - CE2 - Fichier à photocopier - Edition 2026

Jacqueline Jardy, Jacky Jardy

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Le fichier à photocopier de différenciation Vivre les maths CE2, conforme au Programme 2025. 200 fiches d'entrainement différencié (3 niveaux) : - Pour réaliser de courtes évaluations. - Pour donner en devoir à la maison. - Pour mémoriser et automatiser - Pour réaliser davantage de tracés. Ce fichier est d'un apport essentiel pour prolonger et fixer les acquis des élèves. Chaque page, dans une présentation très claire et simple, est consacrée à une notion précise. Dans un souci de différenciation, une page propose toujours 2 fiches format A5 comportant 3 ou 4 exercices : la première de niveau 1 pour un entrainement de base, la seconde de niveau 2 dédiée aux élèves les plus rapides pour un renforcement.

Par Jacqueline Jardy, Jacky Jardy
Chez Nathan

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Auteur

Jacqueline Jardy, Jacky Jardy

Editeur

Nathan

Genre

Primaire

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Vivre les maths - CE2 - Fichier à photocopier - Edition 2026

Jacqueline Jardy, Jacky Jardy

Paru le 30/10/2026

Nathan

45,00 €

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Scannez le code barre 9782095064198
9782095064198
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