Pilates reformer à la maison

LE PILATES REFORMER ENFIN ACCESSIBLE CHEZ VOUS ! Adoptez la méthode la plus complète pour renforcer votre corps en profondeur et améliorer votre posture grâce aux machines de Pilates... sans quitter votre salon ! Que vous soyez débutant, ou déjà adepte du Pilates, découvrez tout ce qu'il faut savoir pour pratiquer le Pilates Reformer chez soi : choix du matériel, fondamentaux, précautions de sécurité, bonne posture, respiration... Vous pourrez ainsi vous créer une sangle abdominale solide, gagner en souplesse et en mobilité, et améliorer votre santé globale. A L'INTERIEUR : - 50 exercices illustrés et expliqués pas-à-pas, pour tonifier chaque partie du corps sur Pilates board ou sur Home Reformer. - 20 séances sur Pilates board et 10 séances sur Home Reformer, spécialement conçues pour progresser à votre rythme. - Echauffement et étirements à réaliser avant et après chaque séance, expliqués avec précision, pour s'exercer en toute sécurité.