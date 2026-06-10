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Pilates reformer à la maison

Aurore Esclauze

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LE PILATES REFORMER ENFIN ACCESSIBLE CHEZ VOUS ! Adoptez la méthode la plus complète pour renforcer votre corps en profondeur et améliorer votre posture grâce aux machines de Pilates... sans quitter votre salon ! Que vous soyez débutant, ou déjà adepte du Pilates, découvrez tout ce qu'il faut savoir pour pratiquer le Pilates Reformer chez soi : choix du matériel, fondamentaux, précautions de sécurité, bonne posture, respiration... Vous pourrez ainsi vous créer une sangle abdominale solide, gagner en souplesse et en mobilité, et améliorer votre santé globale. A L'INTERIEUR : - 50 exercices illustrés et expliqués pas-à-pas, pour tonifier chaque partie du corps sur Pilates board ou sur Home Reformer. - 20 séances sur Pilates board et 10 séances sur Home Reformer, spécialement conçues pour progresser à votre rythme. - Echauffement et étirements à réaliser avant et après chaque séance, expliqués avec précision, pour s'exercer en toute sécurité.

Par Aurore Esclauze
Chez Hachette

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Auteur

Aurore Esclauze

Editeur

Hachette

Genre

Pilates

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Pilates reformer à la maison

Aurore Esclauze

Paru le 10/06/2026

176 pages

Hachette

17,95 €

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Scannez le code barre 9782016293522
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