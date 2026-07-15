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Tandem - Maths CP/CE1 - Guide pédagogique + Diaporamas

Stéphanie Collomb, Carole Cortay, Cécile Guénard

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Le guide pédagogique double niveau bi-média Tandem CP/CE1 conforme au programme 2025 ! > Un guide pédagogique sous forme de fiches détachables pour mettre en oeuvre la méthode. - Le descriptif des séances pour le calcul mental et les missions d'apprentissage. - Une proposition d'organisation jour par jour. En double niveau , la place de l'enseignant dans la classe est explicitée : temps en classe entière ou avec l'un des groupes. Certaines missions d'apprentissage sont prévues en tandem CP-CE1 pour que l'organisation soit facilitée. Une proposition d'organisation jour par jour prévoit des temps de régulation pour faire face aux imprévus de l'emploi du temps : moments d'entrainement libre, ateliers jeux, etc. + Un espace numérique repensé , donnant un accès immédiat et organisé à toutes les ressources à vidéoprojeter ou imprimer (avec l'achat du guide papier) : - Les diaporamas et tout le matériel - Les leçons et les évaluations modifiables, " Mon carnet de calcul mental et de fluence " à photocopier - Les vidéos des savoir-faire - L'accès direct au fichier élève + cahier de géométrie à vidéoprojeter - Toutes les activités de la boite d'autonomie (cartes à pinces, jeux, lotos...) à imprimer, découper et plastifier -> NOUVEAU : Deux manières d'accéder aux ressources pour s'adapter aux besoins de tous les enseignants : Une entrée par domaine Et une progression par période, avec un emploi du temps au jour le jour, pour fluidifier l'animation de classe

Par Stéphanie Collomb, Carole Cortay, Cécile Guénard
Chez Nathan

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Auteur

Stéphanie Collomb, Carole Cortay, Cécile Guénard

Editeur

Nathan

Genre

Primaire

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Tandem - Maths CP/CE1 - Guide pédagogique + Diaporamas

Stéphanie Collomb, Carole Cortay, Cécile Guénard

Paru le 30/08/2026

336 pages

Nathan

55,00 €

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