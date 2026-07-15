Tandem - Maths CP/CE1 - Guide pédagogique + Diaporamas

Le guide pédagogique double niveau bi-média Tandem CP/CE1 conforme au programme 2025 ! > Un guide pédagogique sous forme de fiches détachables pour mettre en oeuvre la méthode. - Le descriptif des séances pour le calcul mental et les missions d'apprentissage. - Une proposition d'organisation jour par jour. En double niveau , la place de l'enseignant dans la classe est explicitée : temps en classe entière ou avec l'un des groupes. Certaines missions d'apprentissage sont prévues en tandem CP-CE1 pour que l'organisation soit facilitée. Une proposition d'organisation jour par jour prévoit des temps de régulation pour faire face aux imprévus de l'emploi du temps : moments d'entrainement libre, ateliers jeux, etc. + Un espace numérique repensé , donnant un accès immédiat et organisé à toutes les ressources à vidéoprojeter ou imprimer (avec l'achat du guide papier) : - Les diaporamas et tout le matériel - Les leçons et les évaluations modifiables, " Mon carnet de calcul mental et de fluence " à photocopier - Les vidéos des savoir-faire - L'accès direct au fichier élève + cahier de géométrie à vidéoprojeter - Toutes les activités de la boite d'autonomie (cartes à pinces, jeux, lotos...) à imprimer, découper et plastifier -> NOUVEAU : Deux manières d'accéder aux ressources pour s'adapter aux besoins de tous les enseignants : Une entrée par domaine Et une progression par période, avec un emploi du temps au jour le jour, pour fluidifier l'animation de classe