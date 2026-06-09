A vingt-sept ans, Ben mène une vie morne, coincée dans une routine sans saveur. Entre l'anonymat des grandes villes, des soirées avec Emma et Arthur et les sons d'un rock rugueux, il cherche un sens, un signe. Ce signe se matérialise sous les traits d'Ivy, actrice prometteuse, croisée par hasard dans une boutique de disques. Eblouissante, insaisissable, elle bouleverse son quotidien. Mais derrière son éclat de célébrité se cache une présence plus énigmatique, presque mystique. Alors que son corps le trahit, Ben comprend que leur rencontre n'est pas le fruit d'une coïncidence. Dans un décor urbain teinté de mélancolie, Décence ordinaire est un roman lancinant sur l'urgence de vivre, la pudeur des sentiments et cette frontière fragile où l'habitude se fissure.