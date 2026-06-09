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La taulière du RN mais la bourde est là

Philippe Fuzellier

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La taulière du RN mais la bourde est là explore l'historique accablant du parti RN, et révèle ses coulisses souterraines, marquées par des racines identitaires persistantes et des liens sulfureux, sa gestion financière calamiteuse et clanique, ses liens douteux et dangereux avec des puissances autoritaires étrangères. L'ouvrage dévoile des scandales judiciaires et met en lumière son incapacité à se débarrasser de ses éléments radicaux. La stratégie de dédiabolisation, loin d'être une réelle transformation, apparaît comme une simple façade. L'arrivée d'un nouveau leader, jugé inexpérimenté et lié à des tyrans planétaires, est perçue comme une menace directe contre la démocratie. L'oeuvre s'achève sur un cri d'alarme, appelant à un sursaut des consciences pour ne pas confier le gouvernail du bateau France à un capitaine, sans permis, naviguant avec ses passagers vers des terres inconnues et périlleuses pour la paix sociale.

Par Philippe Fuzellier
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Philippe Fuzellier

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Histoire des idées politiques

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La taulière du RN mais la bourde est là

Philippe Fuzellier

Paru le 09/06/2026

264 pages

Le Lys Bleu

20,90 €

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