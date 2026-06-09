La taulière du RN mais la bourde est là explore l'historique accablant du parti RN, et révèle ses coulisses souterraines, marquées par des racines identitaires persistantes et des liens sulfureux, sa gestion financière calamiteuse et clanique, ses liens douteux et dangereux avec des puissances autoritaires étrangères. L'ouvrage dévoile des scandales judiciaires et met en lumière son incapacité à se débarrasser de ses éléments radicaux. La stratégie de dédiabolisation, loin d'être une réelle transformation, apparaît comme une simple façade. L'arrivée d'un nouveau leader, jugé inexpérimenté et lié à des tyrans planétaires, est perçue comme une menace directe contre la démocratie. L'oeuvre s'achève sur un cri d'alarme, appelant à un sursaut des consciences pour ne pas confier le gouvernail du bateau France à un capitaine, sans permis, naviguant avec ses passagers vers des terres inconnues et périlleuses pour la paix sociale.