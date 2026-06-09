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#Essais

L'Evangile unifié

Brice Cornet

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Et si vous pouviez vivre l'Evangile comme si vous y étiez ? De Bethléem à Jérusalem, des bergers aux apôtres, ce livre vous fait traverser les chemins poussiéreux de Galilée et les ruelles tendues de Judée, en suivant Jésus pas à pas, dans un souffle narratif inédit. L'Evangile unifié est le fruit d'un travail de plus de trente ans. Un projet né à 15 ans, dans le coeur d'un adolescent troublé par le contraste entre les récits vivants de son enfance et la lecture abrupte des Evangiles. Guidé par un mentor jésuite, Brice Cornet découvre alors les Exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Une révélation : "Voir le lieu" , "sentir la scène" , "contempler le Christ" . A partir de cette méthode, il entreprend un travail titanesque : unifier les quatre Evangiles canoniques en un seul récit fluide, fidèle aux textes d'origine, documenté historiquement, mais accessible à tous. Ce livre est à la fois évangélique, romanesque, spirituel et profondément humain. Il plonge le lecteur au coeur des dialogues, des miracles, des doutes et des extases. Les personnages s'animent, les scènes prennent corps, les lieux sont situés, les émotions vibrent. Jésus n'est plus une figure lointaine, mais un homme incarné, confronté, inspirant. L'Evangile unifié s'adresse à tous : croyants, chercheurs de sens, passionnés d'histoire ou lecteurs en quête d'une grande fresque spirituelle. Il ne prétend pas remplacer les Evangiles, mais les faire ressentir. Lisez. Voyez. Vivez. C'est toute la Bonne Nouvelle, racontée comme pour la première fois.

Par Brice Cornet
Chez Edipro

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Auteur

Brice Cornet

Editeur

Edipro

Genre

Témoins

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L'Evangile unifié

Brice Cornet

Paru le 16/06/2026

308 pages

Edipro

39,00 €

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