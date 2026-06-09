Je suis née dans le Nord du Vietnam pendant la guerre d'Indochine et j'ai grandi dans le Sud pendant la guerre du Vietnam. Avant de venir en Belgique poursuivre mes études, j'ignorais ce que vivre dans un pays en paix voulait dire. Le Vietnam ne connaît plus la guerre depuis cinquante ans, et pourtant je suis toujours en Belgique, la faute aux circonstances. Bien que je ne sois pas retournée vivre dans mon pays natal, j'y suis quand même. C'est le miracle de l'écriture. Le Vietnam est en effet présent dans tous mes livres. Il l'est dans celui-ci à travers des contes et des extraits de poèmes ou de chansons. Les contes sont ceux que j'ai entendus ou lus, ou que j'ai inventés, comme celui que j'ai raconté à des enfants vietnamiens dans un camp de réfugiés en Floride. Les poèmes et chansons, que j'ai traduits en privilégiant leur âme et leur musicalité, s'intercalent entre les contes comme autant d'interludes ; ils sont imprégnés de mélancolie, parfois de folie, à l'image de l'époque où ils ont été composés. La littérature est l'âme d'un peuple.