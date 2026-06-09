Les Carnets de la Quinzaine

Depuis plus de cinquante ans, la Quinzaine des Cinéastes s'est imposée comme un rendez-vous incontournable du Festival de Cannes, marquant le cinéma d'auteur international par son audace, sa liberté et son indépendance. Aujourd'hui, cet esprit se prolonge à travers un livre qui, chaque année, revient sur l'ensemble des films montrés lors de la dernière sélection. Pour ce deuxième volume, Gabriela Trujillo s'attarde sur l'année 2025 à travers une série de textes inédits accompagnés d'une iconographie unique au monde confiée par les réalisateurs eux-mêmes. De l'hommage vibrant de Robin Campillo à l'oeuvre ultime de Laurent Cantet dans Enzo, à la résilience mélancolique du Miroirs No. 3 de Christian Petzold, en passant par la radicalité politique de Nadav Lapid avec Oui, ou le vertige sensuel de Louise Hémon dans L'Engloutie (lauréat du prix Jean Vigo et du prix André Bazin), cet ouvrage témoigne de la vitalité d'un cinéma actuel qui refuse plus que jamais l'uniformisation et manifeste sa singularité absolue.