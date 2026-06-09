Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Les Carnets de la Quinzaine

Gabriela Trujillo

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis plus de cinquante ans, la Quinzaine des Cinéastes s'est imposée comme un rendez-vous incontournable du Festival de Cannes, marquant le cinéma d'auteur international par son audace, sa liberté et son indépendance. Aujourd'hui, cet esprit se prolonge à travers un livre qui, chaque année, revient sur l'ensemble des films montrés lors de la dernière sélection. Pour ce deuxième volume, Gabriela Trujillo s'attarde sur l'année 2025 à travers une série de textes inédits accompagnés d'une iconographie unique au monde confiée par les réalisateurs eux-mêmes. De l'hommage vibrant de Robin Campillo à l'oeuvre ultime de Laurent Cantet dans Enzo, à la résilience mélancolique du Miroirs No. 3 de Christian Petzold, en passant par la radicalité politique de Nadav Lapid avec Oui, ou le vertige sensuel de Louise Hémon dans L'Engloutie (lauréat du prix Jean Vigo et du prix André Bazin), cet ouvrage témoigne de la vitalité d'un cinéma actuel qui refuse plus que jamais l'uniformisation et manifeste sa singularité absolue.

Par Gabriela Trujillo
Chez Façonnage Editions

|

Auteur

Gabriela Trujillo

Editeur

Façonnage Editions

Genre

Essais

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les Carnets de la Quinzaine par Gabriela Trujillo

Commenter ce livre

 

Les Carnets de la Quinzaine

Gabriela Trujillo trad. Emile Bertherat

Paru le 09/06/2026

240 pages

Façonnage Editions

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782491961244
9782491961244
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.