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Libertés fondamentales et droits de l'homme

Henri Oberdorff, Jacques Robert

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Ce recueil contient tous les textes consacrés aux libertés fondamentales et aux droits de l'homme : déclarations, constitution, conventions internationales, traités, lois, décrets. Il comprend deux parties : Les sources des libertés fondamentales et des droits de l'homme : sources nationales, sources européennes, sources de l'Union européenne et sources des Nations uniesLe régime juridique des libertés fondamentales et des droits de l'homme : liberté individuelle, sûreté personnelle, justice, police, lutte contre l'esclavage, répression de la traite des êtres humains, répression du crime de génocide et du crime contre l'humanité, égalité et lutte contre les discriminations, respect de la vie privée, liberté de conscience, droit à l'éducation, dignité de la personne humaine, liberté de la presse, libertés collectives, droits au transport, au logement, à un environnement sain... Points fortsUn ouvrage conçu comme un Code des droits de l'homme qui recense tous les grands textes des libertés et droits fondamentauxOuvrage autorisé à l'examen d'accès au CRFPA par l'Association des Directeurs d'IEJMis à jour annuellement, pour rester toujours au plus près de l'actualité

Par Henri Oberdorff, Jacques Robert
Chez LGDJ

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Auteur

Henri Oberdorff, Jacques Robert

Editeur

LGDJ

Genre

Préparation au CRFPA

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Libertés fondamentales et droits de l'homme

Henri Oberdorff, Jacques Robert

Paru le 09/06/2026

1230 pages

LGDJ

38,00 €

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Scannez le code barre 9782275163734
9782275163734
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