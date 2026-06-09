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Mes mini-fichiers CM1 MHM

Nicolas Pinel

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Une nouvelle édition des mini-fichiers MHM CM1 pour un nouveau programme ! Cette nouvelle édition MHM , conforme au Programme 2025 , vous propose : Une organisation simplifiée et réaliste en 120 séances sur l'année, avec 4 séances par semaine. Des activités plus variées et plus nombreuses. Un enseignement des stratégies en résolution de problèmes et en calcul mental. Un accompagnement pédagogique renforcé pour s'adapter à tous les enseignants. Des diaporamas animés à chaque séance pour aider les élèves à conceptualiser. Et toujours le meilleur de MHM : un enseignement explicite et des situations ancrées sur la manipulation et le jeu pour donner le gout des maths ! Les Mini-fichiers : Un support adapté au rythme de l'élève. Des exercices à faire d'abord en collectif puis en entrainement en autonomie . Un cahier de stratégies en calcul mental et résolution de problèmes pour apprendre des procédures. Des pages " Je mémorise " dédiées aux faits numériques. Des activités plus variées qui couvrent tous les domaines mathématiques. Un petit format pratique à manipuler et une présentation épurée pour se focaliser sur l' essentiel . Le contenu de la pochette : 12 mini-fichiers + Un cahier de Leçons avec des courtes vidéos accessibles grâce à des QR codes pour une utilisation à la maison ! + Un cahier de Stratégies en résolution de problèmes et en calcul mental pour conduire à l'autonomie. + Un livret " Les maths ça m'éclate ! " : sudokus, énigmes, carrés magiques...

Par Nicolas Pinel
Chez Nathan

|

Auteur

Nicolas Pinel

Editeur

Nathan

Genre

Mathématiques CM1

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Mes mini-fichiers CM1 MHM

Nicolas Pinel

Paru le 09/06/2026

248 pages

Nathan

8,90 €

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Scannez le code barre 9782095060862
9782095060862
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