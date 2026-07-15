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EuroVelo 6 Entre Rhin et Loire à vélo

Olivier Scagnetti

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Plus de 600 km de pur bonheur à velo à la découverte du patrimoine exceptionnel de 8 départements du Rhin jusqu'à la Loire. Un itinéraire aménagé en voies vertes, pistes cyclables ainsi que des routes à circulation apaisée. 30 étapes entièrement repérées audio. Les informations pratiques et touristiques indispensables à l'organisation de votre séjour à vélo. Descartes précises et fiables, des plans de villes. Les bonnes adresses, les hébergements, les loueurs et les services adaptés. Les informations train +vélo.

Par Olivier Scagnetti
Chez Chamina

|

Auteur

Olivier Scagnetti

Editeur

Chamina

Genre

guides cyclotourisme

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EuroVelo 6 Entre Rhin et Loire à vélo

Olivier Scagnetti

Paru le 20/07/2026

104 pages

Chamina

16,50 €

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Scannez le code barre 9782844667502
9782844667502
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