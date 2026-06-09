Le temps des festivals est arrivé. Quelle belle nouvelle, alors que chacun s'interroge sur sa destination estivale ! (...)Profitons des mois à venir pour redécouvrir les festivals, les hot spots, les manifestations et les expositions qui se sont multipliés aux quatre coins de l'Europe, et en particulier en France. (...)Grâce à sa créativité, son enthousiasme et sa perspicacité, la destination Street Art nous permet de faire le plein d'énergie, de nous aérer l'esprit et de nous pencher sur les enjeux du monde complexe actuel. Le Street Art est bien plus qu'un Plan B.