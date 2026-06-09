Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Destination street art

Graffiti Art

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le temps des festivals est arrivé. Quelle belle nouvelle, alors que chacun s'interroge sur sa destination estivale ! (...)Profitons des mois à venir pour redécouvrir les festivals, les hot spots, les manifestations et les expositions qui se sont multipliés aux quatre coins de l'Europe, et en particulier en France. (...)Grâce à sa créativité, son enthousiasme et sa perspicacité, la destination Street Art nous permet de faire le plein d'énergie, de nous aérer l'esprit et de nous pencher sur les enjeux du monde complexe actuel. Le Street Art est bien plus qu'un Plan B.

Par Graffiti Art
Chez Graffiti art

|

Auteur

Graffiti Art

Editeur

Graffiti art

Genre

Art mural, graffitis, tags

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Destination street art par Graffiti Art

Commenter ce livre

 

Destination street art

Graffiti Art

Paru le 23/06/2026

130 pages

Graffiti art

8,70 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 3663322136818
3663322136818
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.