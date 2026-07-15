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#Essais

Design Patterns en PHP

Sébastien Ferrandez

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Ce livre présente de façon concise et pratique les 23 modèles de conception (design patterns) fondamentaux en les illustrant par des exemples pertinents et rapides à appréhender. Chaque exemple est décrit en UML2 et en PHP 8 sous la forme d'un petit programme complet et exécutable. Pour chaque design pattern, les auteurs détaillent son nom, le problème correspondant, la solution apportée, ses domaines d'application et sa structure générique. Le livre s'adresse aux concepteurs et développeurs en Programmation Orientée Objet. Pour bien l'appréhender, il est préférable de disposer de connaissances sur les principaux éléments des diagrammes de classes UML et sur le langage PHP (version 7 ou supérieure) et ses aspects objets. Le livre est organisé en trois parties qui correspondent aux trois familles de design patterns : les design patterns de construction, les design patterns de structuration et les design patterns de comportement. Un chapitre introduit trois variantes de design patterns existants, montrant la grande souplesse de mise en oeuvre de ces modèles. Le pattern composé MVC (Model-View-Controller) est également présenté. Les exemples utilisés dans ces parties sont issus d'une application de vente en ligne de véhicules et sont en téléchargement sur le site www. editions-eni.

Par Sébastien Ferrandez
Chez Editions ENI

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Auteur

Sébastien Ferrandez

Editeur

Editions ENI

Genre

DHTML, XML, PHP

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Design Patterns en PHP

Sébastien Ferrandez

Paru le 15/07/2026

400 pages

Editions ENI

39,00 €

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Scannez le code barre 9782409054631
9782409054631
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