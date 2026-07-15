Design Patterns en PHP

Ce livre présente de façon concise et pratique les 23 modèles de conception (design patterns) fondamentaux en les illustrant par des exemples pertinents et rapides à appréhender. Chaque exemple est décrit en UML2 et en PHP 8 sous la forme d'un petit programme complet et exécutable. Pour chaque design pattern, les auteurs détaillent son nom, le problème correspondant, la solution apportée, ses domaines d'application et sa structure générique. Le livre s'adresse aux concepteurs et développeurs en Programmation Orientée Objet. Pour bien l'appréhender, il est préférable de disposer de connaissances sur les principaux éléments des diagrammes de classes UML et sur le langage PHP (version 7 ou supérieure) et ses aspects objets. Le livre est organisé en trois parties qui correspondent aux trois familles de design patterns : les design patterns de construction, les design patterns de structuration et les design patterns de comportement. Un chapitre introduit trois variantes de design patterns existants, montrant la grande souplesse de mise en oeuvre de ces modèles. Le pattern composé MVC (Model-View-Controller) est également présenté. Les exemples utilisés dans ces parties sont issus d'une application de vente en ligne de véhicules et sont en téléchargement sur le site www. editions-eni.