La Victoire en nous

Peu importe votre âge, votre parcours de vie et votre situation actuelle : vous pouvez réaliser votre rêve et connaître la victoire. A partir de son expérience de dirigeant d'entreprise et de sportif de haut niveau, Emmanuel Girin propose une méthode claire et progressive pour identifier et réaliser ce qui est, pour vous, vraiment VITAL. Structuré en sept étapes, ce livre vous offre des outils concrets pour : commencer dès aujourd'hui à bâtir votre victoire, clarifier votre rêve et construire votre légende personnelle, maîtriser vos deux ressources les plus précieusesA (le corps et le temps), transformer l'échec et la réussite en leviers de progression. Emmanuel Girin est dirigeant d'entreprise et sportif de haut niveau en escrime. Engagé sur les circuits internationaux vétérans, il mène de front entrepreneuriat et compétition, et a transformé les obstacles rencontrés sur son chemin en une méthode éprouvée, qu'il applique au quotidien. Avec ce livre, il choisit aujourd'hui de la partager. Un livre préfacé par Rémy Delhomme, Président de la Fédération Française d'Escrime.