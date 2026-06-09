Les amants de 14

Vienne, 1914. L'Europe est au bord de la guerre. René, diplomate français à l'ambassade de France, observe avec inquiétude la montée des tensions entre les grandes puissances, tandis que son ami Henri, banquier parisien, croit encore que les intérêts économiques préserveront la paix. Au coeur de cette incertitude, René vit une liaison secrète avec Maria, une comtesse hongroise mariée à un officier autrichien. Mais l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo bouleverse leur destin et précipite l'Europe vers le conflit. Amour, devoir et patriotisme, tous devront choisir leur voie dans un monde qui s'effondre.