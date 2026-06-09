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#Roman francophone

Les amants de 14

Philippe Jeannin

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Vienne, 1914. L'Europe est au bord de la guerre. René, diplomate français à l'ambassade de France, observe avec inquiétude la montée des tensions entre les grandes puissances, tandis que son ami Henri, banquier parisien, croit encore que les intérêts économiques préserveront la paix. Au coeur de cette incertitude, René vit une liaison secrète avec Maria, une comtesse hongroise mariée à un officier autrichien. Mais l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand à Sarajevo bouleverse leur destin et précipite l'Europe vers le conflit. Amour, devoir et patriotisme, tous devront choisir leur voie dans un monde qui s'effondre.

Par Philippe Jeannin
Chez Les éditions du Panthéon

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Auteur

Philippe Jeannin

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Théâtre - Pièces

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Les amants de 14

Philippe Jeannin

Paru le 09/06/2026

48 pages

Les éditions du Panthéon

10,90 €

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