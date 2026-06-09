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Sicile grecque

Raymond Escomel

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Raymond Escomel s'est nourri des expériences des premiers voyageurs photographes du milieu du XIXe siècle, lorsque toute une génération d'artistes et d'intellectuels est partie à la découverte de l'Orient rêvé en passant souvent par la Sicile , celles des photographes pionniers anglais instruits par Henry Fox Talbot, puis des Français initiés par Gustave Le Gray dont un hommage lui est rendu ici. Raymond Escomel a voulu être dans la continuité et non dans la rupture en puisant dans l'histoire. Inspiré par leur exemple, il lui a semblé tout naturel d'utiliser le calotype, une technique ancienne qui nous renvoie aux origines de la photographie, à l'origine même du négatif à la base du procédé argentique. Sur le plan esthétique, les fibres du papier qui constitue le support de l'image négative donnent un supplément de texture au rendu photographique qui fait songer à une oeuvre dessinée au fusain, ou à une estampe.

Par Raymond Escomel
Chez Arnaud Bizalion Editeur

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Auteur

Raymond Escomel

Editeur

Arnaud Bizalion Editeur

Genre

Thèmes photo

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Sicile grecque

Raymond Escomel

Paru le 09/06/2026

96 pages

Arnaud Bizalion Editeur

27,00 €

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