DROIT LUXEMBOURGEOIS Dans la vie quotidienne comme dans les relations économiques, chacun est amené à conclure des contrats, à engager sa responsabilité ou à exécuter des obligations. Le droit des obligations organise ces rapports juridiques fondamentaux et constitue, à ce titre, l'une des matières centrales du droit privé. Cet ouvrage expose, de manière structurée, les principales règles du droit luxembourgeois des obligations, en se concentrant sur la théorie générale de l'obligation. Il en présente les sources, les mécanismes et les effets, en mettant en évidence les concepts essentiels qui en assurent la cohérence. Fidèle à l'ambition de l'auteur, il entend se tenir à l'essentiel : expliquer sans surcharger, éclairer sans disperser, dégager le fil conducteur de la matière sans sacrifier la rigueur. Il s'adresse en priorité aux étudiants, mais également aux praticiens et à tous ceux qui souhaitent comprendre les fondements du droit des obligations. L'ouvrage est à jour au 31 mars 2026 et intègre les principales évolutions législatives et jurisprudentielles.