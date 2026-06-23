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Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Roman francophone

Les échappées

Renaud Blondel

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Témoignages et récits inspirés de faits réels. Dix femmes. Dix régions du monde. Dix récits. Et autant de symboles d'émancipation, de droits et de liberté. De la Corée du Nord au Groenland, de l'Inde au Salvador, du Sénégal à l'Afghanistan, des Philippines au Kurdistan, du Venezuela au Japon... Renaud Blondel retrace ici librement des parcours vrais, hors du commun, des luttes qui érigent ces femmes a priori ordinaires en héroïnes contemporaines, en égéries du courage et de la résilience. Chaque histoire est un voyage, une plongée vibrante et intime au plus profond d'âpres combats, face aux discriminations, aux oppressions, aux conservatismes, aux abjections, parfois. Plus qu'un recueil, ce livre est une ode à l'humanité, un appel aux consciences et une invitation à s'engager. Un registre qui pourrait rappeler Claude Villers et son "Marchand d'histoire" sur France Inter.

Par Renaud Blondel
Chez Erick Bonnier

|

Auteur

Renaud Blondel

Editeur

Erick Bonnier

Genre

Romans historiques

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Les échappées

Renaud Blondel

Paru le 23/06/2026

192 pages

Erick Bonnier

18,00 €

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