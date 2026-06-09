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Hwaiting ! Vocabulaire complet de coréen

Mary-Ann Hoizé, Pauline Mendes

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Ce vocabulaire coréen de niveau A1 à B1 vous accompagne dans l'apprentissage des mots utilisés au quotidien et des expressions liées à la culture coréenne. Avec ses 86 thèmes regroupés en 11 unités, ce livre guidera en douceur toutes les personnes qui découvrent le coréen : étudiant(e)s, touristes, expatrié(e)s ou simples curieux(ses). Chaque chapitre est divisé en trois sections : - Le vocabulaire essentiel pour chaque thème ; - Des exercices et leurs corrigés pour mettre en pratique les mots abordés ; - Des points culturels pour découvrir un mot clé, une coutume ou un aspect de la vie quotidienne en Corée du Sud.

Par Mary-Ann Hoizé, Pauline Mendes
Chez Ellipses

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Auteur

Mary-Ann Hoizé, Pauline Mendes

Editeur

Ellipses

Genre

Coréen

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Hwaiting ! Vocabulaire complet de coréen

Mary-Ann Hoizé, Pauline Mendes

Paru le 09/06/2026

400 pages

Ellipses

21,00 €

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Scannez le code barre 9782340115552
9782340115552
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