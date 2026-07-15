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L'intelligence artificielle et les acteurs du droit

Elise Defreyne, François Wéry

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DROIT BELGE - L'intelligence artificielle transforme en profondeur la manière de penser, d'exercer et de transmettre le droit. Dès lors, une question s'impose : comment les professions juridiques peuvent-elles se saisir de cette technologie sans fragiliser leurs exigences fondamentales ? Sur le terrain, les professionnels sont confrontés à des outils puissants mais souvent mal compris, suscitant autant d'opportunités que d'incertitudes. Cet ouvrage répond de façon claire à ces enjeux. Il s'ouvre par un volet pratique destiné à familiariser les juristes avec les fondements techniques de l'IA et ses usages concrets : de la compréhension des algorithmes à leur déploiement dans les études notariales ou les cabinets d'avocats. Il se poursuit ensuite par des contributions théoriques approfondissant quelques questions essentielles : protection des données, déontologie, rôle du juge face aux outils algorithmiques, ou encore l'influence de l'IA sur le processus judiciaire. Enfin, l'ouvrage interroge les transformations de l'enseignement du droit à l'ère des IA génératives. L'ensemble s'adresse à tous les acteurs du droit (avocats, magistrats, notaires, enseignants...) soucieux d'intégrer ces outils tout en préservant les fondements de leur pratique.

Par Elise Defreyne, François Wéry
Chez Anthemis

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Auteur

Elise Defreyne, François Wéry

Editeur

Anthemis

Genre

Multimédia

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L'intelligence artificielle et les acteurs du droit

Elise Defreyne, François Wéry

Paru le 15/07/2026

240 pages

Anthemis

88,00 €

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Scannez le code barre 9782807216662
9782807216662
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