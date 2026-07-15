Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Album jeunesse

Cache-cache suivi de Fortissimo !

Maxime Champagne

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une jeune troupe de saltimbanques tente de renouveler son spectacle, tandis qu'une fillette sortie d'une boîte mystérieuse — et détentrice d'un secret — est poursuivie. par le grand chambellan de la magie. L'obsessif petit Mozart débarque sur nos berges pour y donner un récital, flanqué de son père maladroitement guindé et de sa soeur, rockeuse punk qui décide de l'affronter en un duel musical déjanté. Voici deux pièces ensoleillées où la fantaisie éclate partout. Ecrites pour le Théâtre La Roulotte, elles chantent la liberté de créer et fourmillent de personnages chatoyants qui, entre coups de gueule et émotion, apprennent à se débarrasser de leur quête de perfection.

Par Maxime Champagne
Chez Leméac (Editeur)

|

Auteur

Maxime Champagne

Editeur

Leméac (Editeur)

Genre

Théâtre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cache-cache suivi de Fortissimo ! par Maxime Champagne

Commenter ce livre

 

Cache-cache suivi de Fortissimo !

Maxime Champagne

Paru le 02/07/2026

Leméac (Editeur)

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782760905153
9782760905153
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil En vacances : 7 romans français à lire avant la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.