Cache-cache suivi de Fortissimo !

Une jeune troupe de saltimbanques tente de renouveler son spectacle, tandis qu'une fillette sortie d'une boîte mystérieuse — et détentrice d'un secret — est poursuivie. par le grand chambellan de la magie. L'obsessif petit Mozart débarque sur nos berges pour y donner un récital, flanqué de son père maladroitement guindé et de sa soeur, rockeuse punk qui décide de l'affronter en un duel musical déjanté. Voici deux pièces ensoleillées où la fantaisie éclate partout. Ecrites pour le Théâtre La Roulotte, elles chantent la liberté de créer et fourmillent de personnages chatoyants qui, entre coups de gueule et émotion, apprennent à se débarrasser de leur quête de perfection.