L'étranger vainqueur

A Morancy, Gérôme Pomplard s'élève à la force de ses bras et fait de la terre le socle de sa réussite. Amour, labeur, conquête, prospérité : tout semble lui sourire. Mais derrière cette ascension éclatante se cache une vérité plus sombre. Sans éducation, sans vision commune et sans unité, l'héritage qu'il croyait transmettre à sa descendance devient une blessure. Après son départ, les siens se divisent, s'endettent et tombent sous l'emprise d'un étranger-créancier. Ce récit explore les illusions de la réussite, la fragilité des liens familiaux et le prix terrible d'un avenir mal préparé.