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#Roman francophone

L'étranger vainqueur

Jean Bernard Marcelin

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A Morancy, Gérôme Pomplard s'élève à la force de ses bras et fait de la terre le socle de sa réussite. Amour, labeur, conquête, prospérité : tout semble lui sourire. Mais derrière cette ascension éclatante se cache une vérité plus sombre. Sans éducation, sans vision commune et sans unité, l'héritage qu'il croyait transmettre à sa descendance devient une blessure. Après son départ, les siens se divisent, s'endettent et tombent sous l'emprise d'un étranger-créancier. Ce récit explore les illusions de la réussite, la fragilité des liens familiaux et le prix terrible d'un avenir mal préparé.

Par Jean Bernard Marcelin
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Jean Bernard Marcelin

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Romance sexy

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L'étranger vainqueur

Jean Bernard Marcelin

Paru le 09/06/2026

144 pages

Le Lys Bleu

16,00 €

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