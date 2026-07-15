Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

SQL

Anne-Christine Bisson, Sylvain Tropée

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce livre de la collection vBook se compose d'un livre de référence sur les fondamentaux du langage SQL et d'un approfondissement sous forme de vidéo sur l'insertion, la modification et la suppression de données dans une base de données. Livre SQL - Fondamentaux du langage (2e édition) Ce livre sur les fondamentaux du langage SQL s'adresse aux développeurs et informaticiens débutants appelés à travailler avec un Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles (SGBDR) pour stocker et manipuler des données. Son objectif est de décrire les ordres principaux les plus utilisés du langage SQL (indépendamment des déclinaisons réalisées par les éditeurs de SGBDR) pour permettre au lecteur de prendre en main rapidement une base de données relationnelle et être capable de créer des tables, de les interroger, de les modifier, d'insérer et de supprimer des lignes. Le livre débute par un bref historique sur la création de la norme SQL puis présente quelques notions sur le modèle relationnel. Ensuite, chaque chapitre présente une subdivision de SQL : la création et la manipulation des tables puis la gestion des données dans ces tables en incluant les fonctions de fenêtrage. L'auteur enchaîne avec la sécurité des données et quelques notions de transactions, puis présente la programmation avec quelques éléments de PL/SQL et l'étude des déclencheurs. Le livre se termine en abordant des thèmes un peu plus complexes comme les chargements en masse, les imports et exports de tables, les notions de performances ou encore les objets système. Les exemples utilisés dans ce livre ont été réalisés avec la version Oracle 21c DB Express Edition, SQL Server 2022 Developer Edition, la version 11 de MariaDB Community Server (MySQL), PostgreSQL en version 17. 4 et sont en téléchargement sur le site www. editions-eni. fr. Vidéo SQL - Insérer, modifier ou supprimer des données Cette vidéo a pour objectif de vous transmettre les connaissances essentielles pour maîtriser les fonctions SQL permettant d'interroger une base de données relationnelles. Après la présentation d'une base de données et des concepts associés (structure, clé primaire, clé étrangère, contraintes, type de données...), les fonctionnalités de l'éditeur de requêtes SQL Server Management Studio seront détaillées. Vous entrerez ensuite dans le vif du sujet en apprenant à insérer, modifier et supprimer des données.

Par Anne-Christine Bisson, Sylvain Tropée
Chez Editions ENI

|

Auteur

Anne-Christine Bisson, Sylvain Tropée

Editeur

Editions ENI

Genre

Sql

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur SQL par Anne-Christine Bisson, Sylvain Tropée

Commenter ce livre

 

SQL

Anne-Christine Bisson, Sylvain Tropée

Paru le 15/07/2026

421 pages

Editions ENI

42,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782409054792
9782409054792
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

30 livres de la rentrée littéraire en lice pour le Prix du Roman Fnac 2026 Fabrice Luchini et Pierre Arditi, deux visages d’un théâtre encore hors de portée Reprise de livres d'occasion : Recyclivre branche les librairies indépendantes à son outil En vacances : 7 romans français à lire avant la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.