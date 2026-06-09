Comment s'épuise le crime ?

Depuis la seconde moitié du XXème siècle, la tendance punitive des sociétés occidentales a conduit à la surpopulation carcérale dans de nombreux pays. En France, la densité carcérale dépasse régulièrement les 120% à l'échelle nationale et plus de 130% en région parisienne ou en outremer. Les politiques de réinsertion s'avèrent insuffisantes, à tel point que les anciens détenus parlent d'une deuxième peine après la prison lorsqu'ils tentent de se réinsérer dans la société. Qu'est-ce qui a conduit à une telle impasse et que pourrait-on faire pour y remédier ? Une partie de la réponse se trouve dans l'étude de la désistance, autrement dit, les processus qui mènent à changer de mode de vie après une carrière criminelle. L'originalité de cette approche consiste à recueillir directement l'expérience d'anciens auteurs d'actes de délinquance - afin de ne pas s'appuyer uniquement sur l'analyse de professionnels et d'universitaires - et à se concentrer non pas sur les phases d'initiation ou de réitération, mais sur une compréhension plus précise de ce qui a permis de s'éloigner de la criminalité sur le long terme, bien après une dernière condamnation pénale. Ce livre met en lumière l'évolution de la pénologie qui est à l'origine de ces évolutions en France et se réfère aux théories les plus récentes de la désistance du crime pour analyser l'influence de différentes politiques pénales telles que la prison, la probation ou la surveillance électronique sur ce processus spécifique de changement. Pour ce faire, 33 récits de désistants ont été recueillis en région parisienne, au moyen d'entretiens biographiques approfondis. Cette approche qualitative met en évidence les spécificités du système pénal français, la place prépondérante de la laïcité dans son cadre étatique et ses effets sur la désistance dans un contexte de mutation des structures économiques et sociales. Les résultats soulignent la fréquente nécessité de s'appuyer sur des "personnes ressources" , le rôle ambigu de la religion en tant que plateforme disponible mais controversée en France pour désister, ainsi que la "réactivation" d'une forme de citoyenneté ordinaire dans le processus d'éloignement de la criminalité.