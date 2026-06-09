Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Comment s'épuise le crime ?

Valérian Benazeth

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Depuis la seconde moitié du XXème siècle, la tendance punitive des sociétés occidentales a conduit à la surpopulation carcérale dans de nombreux pays. En France, la densité carcérale dépasse régulièrement les 120% à l'échelle nationale et plus de 130% en région parisienne ou en outremer. Les politiques de réinsertion s'avèrent insuffisantes, à tel point que les anciens détenus parlent d'une deuxième peine après la prison lorsqu'ils tentent de se réinsérer dans la société. Qu'est-ce qui a conduit à une telle impasse et que pourrait-on faire pour y remédier ? Une partie de la réponse se trouve dans l'étude de la désistance, autrement dit, les processus qui mènent à changer de mode de vie après une carrière criminelle. L'originalité de cette approche consiste à recueillir directement l'expérience d'anciens auteurs d'actes de délinquance - afin de ne pas s'appuyer uniquement sur l'analyse de professionnels et d'universitaires - et à se concentrer non pas sur les phases d'initiation ou de réitération, mais sur une compréhension plus précise de ce qui a permis de s'éloigner de la criminalité sur le long terme, bien après une dernière condamnation pénale. Ce livre met en lumière l'évolution de la pénologie qui est à l'origine de ces évolutions en France et se réfère aux théories les plus récentes de la désistance du crime pour analyser l'influence de différentes politiques pénales telles que la prison, la probation ou la surveillance électronique sur ce processus spécifique de changement. Pour ce faire, 33 récits de désistants ont été recueillis en région parisienne, au moyen d'entretiens biographiques approfondis. Cette approche qualitative met en évidence les spécificités du système pénal français, la place prépondérante de la laïcité dans son cadre étatique et ses effets sur la désistance dans un contexte de mutation des structures économiques et sociales. Les résultats soulignent la fréquente nécessité de s'appuyer sur des "personnes ressources" , le rôle ambigu de la religion en tant que plateforme disponible mais controversée en France pour désister, ainsi que la "réactivation" d'une forme de citoyenneté ordinaire dans le processus d'éloignement de la criminalité.

Par Valérian Benazeth
Chez Champ social Editions

|

Auteur

Valérian Benazeth

Editeur

Champ social Editions

Genre

sociologie des organisations

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comment s'épuise le crime ? par Valérian Benazeth

Commenter ce livre

 

Comment s'épuise le crime ?

Valérian Benazeth

Paru le 09/06/2026

300 pages

Champ social Editions

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034609994
9791034609994
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.