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#Roman étranger

Ainsi va Lipp

Eleonore Frey

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A la gare de l'Est, "Madame" croise brièvement une personne sans nom ni toit qui la trouble profondément. Elle tisse alors différents fils imaginaires et entreprend de reconstruire l'histoire de celui qu'on appellera Lipp. Dans le roman qu'elle lui compose, puis à la suite de son regard qui cavale dans les rues de Paris, elle invoque le pouvoir de la littérature pour suivre ce Bartleby moderne, qui ébranle nos certitudes et nos conventions. Par sa prose à la fois poétique et concrète, Eleonore Frey nous invite à tendre l'oreille lorsqu'une personne semble n'avoir plus rien à dire. Sa langue singulière et sensible s'évertue, par son refus des automatismes et des lieux communs, à réduire l'écart entre le langage et le monde.

Par Eleonore Frey
Chez La Veilleuse Editions

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Auteur

Eleonore Frey

Editeur

La Veilleuse Editions

Genre

Littérature Allemande

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Ainsi va Lipp

Eleonore Frey trad. Camille Luscher

Paru le 09/06/2026

150 pages

La Veilleuse Editions

20,00 €

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