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Les ombres dansent aussi

Luc Rouquette

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On ne sait jamais vraiment quand tout commence. Peut-être au moment où le hasard prend le visage du destin. Peut-être lorsque l'ombre s'assoit à nos côtés sans bruit. Longtemps, l'amour s'est cherché dans le regard des autres, dans des mains étrangères promettant ce que les siennes taisaient. Entre questionnements familiaux et amitiés salvatrices. Entre désir, fuite et vertiges de liberté, une voix se dévoile sans détour tout en effleurant les élans de l'amour. Elle explore l'identité, la douceur comme la douleur, portée par un irrépressible désir de renaître. Sur ces chemins, aux côtés de la lumière et d'une fragile résilience, l'ombre effleurée de la mort a laissé ses cicatrices.

Par Luc Rouquette
Chez Les éditions du Panthéon

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Auteur

Luc Rouquette

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Littérature française

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Les ombres dansent aussi

Luc Rouquette

Paru le 09/06/2026

192 pages

Les éditions du Panthéon

19,50 €

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