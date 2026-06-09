Les ombres dansent aussi

On ne sait jamais vraiment quand tout commence. Peut-être au moment où le hasard prend le visage du destin. Peut-être lorsque l'ombre s'assoit à nos côtés sans bruit. Longtemps, l'amour s'est cherché dans le regard des autres, dans des mains étrangères promettant ce que les siennes taisaient. Entre questionnements familiaux et amitiés salvatrices. Entre désir, fuite et vertiges de liberté, une voix se dévoile sans détour tout en effleurant les élans de l'amour. Elle explore l'identité, la douceur comme la douleur, portée par un irrépressible désir de renaître. Sur ces chemins, aux côtés de la lumière et d'une fragile résilience, l'ombre effleurée de la mort a laissé ses cicatrices.