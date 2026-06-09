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#Roman francophone

Marie Stuart

Chrystele Lonfier

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Condamnée pour haute trahison, Marie Stuart échappe à la mort, graciée in extremis par sa cousine Elisabeth Ier. Cette clémence inattendue, la souveraine d'Ecosse la perçoit comme une humiliation, une façon cruelle de prendre l'ascendant. En résidence surveillée, Marie transforme l'écriture en résistances, ses mots devenant souffle et rébellion pour ceux qui osent défier l'autorité d'Elisabeth. Uchronie qui mêle à la quête du pouvoir la rébellion d'une femme face à l'Histoire, " Marie Stuart - Reine en sursis " envisage l'impossible sororité entre deux souveraines, celle qui fut déchue, celle qui triomphe. Mais à quel prix ?

Par Chrystele Lonfier
Chez Les éditions du Panthéon

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Auteur

Chrystele Lonfier

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Renaissance

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Marie Stuart

Chrystele Lonfier

Paru le 09/06/2026

88 pages

Les éditions du Panthéon

12,90 €

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