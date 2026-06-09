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#Roman francophone

Jubilation, mémoire, noviciat de la passion

Hilda Hilst

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Poète, dramaturge, romancière, Hilda Hilst publie en 1974, après s'être dédiée exclusivement à la prose et au théâtre durant sept ans, Jubilation, mémoire, noviciat de la passion, qui compte aujourd'hui parmi ses ouvrages les plus lus et étudiés. Elle y aborde les thèmes essentiels de sa production poétique : le corps passionné, le désir et le lyrisme érotiques, l'être et la mort. Son écriture rend hommage à la lyrique médiévale portugaise tout en explorant les limites de la langue, les confins du dire amoureux. Composé de sept séries de poèmes, le recueil est un formidable témoin de la puissance poétique de l'écrivaine.

Par Hilda Hilst
Chez Editions des Compagnons d'humanité

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Auteur

Hilda Hilst

Editeur

Editions des Compagnons d'humanité

Genre

Poésie

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Jubilation, mémoire, noviciat de la passion

Hilda Hilst trad. Daphne Anton

Paru le 09/06/2026

93 pages

Editions des Compagnons d'humanité

18,00 €

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