Poète, dramaturge, romancière, Hilda Hilst publie en 1974, après s'être dédiée exclusivement à la prose et au théâtre durant sept ans, Jubilation, mémoire, noviciat de la passion, qui compte aujourd'hui parmi ses ouvrages les plus lus et étudiés. Elle y aborde les thèmes essentiels de sa production poétique : le corps passionné, le désir et le lyrisme érotiques, l'être et la mort. Son écriture rend hommage à la lyrique médiévale portugaise tout en explorant les limites de la langue, les confins du dire amoureux. Composé de sept séries de poèmes, le recueil est un formidable témoin de la puissance poétique de l'écrivaine.