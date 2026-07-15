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Droit pénal en matière de douanes et accises

Nys thomas De, Thomas De Nys

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DROIT BELGE A la croisée des enjeux économiques, fiscaux et répressifs, le droit pénal douanier constitue un terrain aussi stratégique que complexe. Cet ouvrage est consacré au droit pénal spécial en matière de douanes et accises. Issu d'une pratique professionnelle approfondie, il propose une approche claire et structurée d'une matière technique, souvent méconnue. L'ouvrage poursuit un double objectif : d'une part, mettre en lumière les spécificités de ce droit pénal afin d'en saisir les mécanismes dans leur globalité ; d'autre part, encourager le praticien à adopter un véritable "réflexe européen" , tant le droit de l'Union européenne occupe une place centrale et en constante évolution, reléguant parfois le droit national au second plan. L'analyse s'articule autour de trois axes majeurs : la législation nationale et européenne, la procédure pénale et fiscale (acteurs, enquête, preuve, procédure judiciaire mixte), ainsi que les infractions et les peines.

Par Nys thomas De, Thomas De Nys
Chez Anthemis

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Auteur

Nys thomas De, Thomas De Nys

Editeur

Anthemis

Genre

droit pénal international

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Droit pénal en matière de douanes et accises

Nys thomas De, Thomas De Nys

Paru le 15/07/2026

165 pages

Anthemis

88,00 €

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Scannez le code barre 9782807217256
9782807217256
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