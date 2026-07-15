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Architecture AWS

Dorian Richard

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AWS est aujourd'hui la plateforme cloud de référence pour concevoir, déployer et faire évoluer des infrastructures modernes. Destiné aux architectes cloud, ingénieurs DevOps/SRE, développeurs et responsables techniques, ce livre a pour objectif de vous guider dans la conception d'architectures AWS robustes, sécurisées, performantes, résilientes et évolutives, depuis les fondamentaux jusqu'aux environnements de production les plus exigeants. Vous apprendrez à structurer une organisation AWS multi-comptes, à mettre en oeuvre une gouvernance efficace, à sécuriser les identités, les accès et les données, et à concevoir des réseaux maîtrisés avec Amazon VPC, le routage, l'interconnexion, la haute disponibilité et l'exposition sécurisée des services. L'ouvrage détaille également le choix et l'intégration des principaux services de calcul, de stockage et de bases de données, qu'il s'agisse d'EC2, Lambda, conteneurs, S3, EBS, RDS, DynamoDB ou encore des architectures adaptées aux différents besoins de performance, de disponibilité et de coût. Le lecteur découvrira aussi comment superviser et fiabiliser ses plateformes grâce à l'observabilité, au logging, au monitoring et à l'automatisation, mais aussi comment industrialiser les déploiements avec les pratiques DevOps, l'Infrastructure as Code, l'intégration et le déploiement continus. L'ensemble s'appuie sur les bonnes pratiques du terrain, des exemples concrets et une vision d'architecture cohérente, utile aussi bien pour la mise en production que pour la préparation aux certifications AWS.

Par Dorian Richard
Chez Editions ENI

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Auteur

Dorian Richard

Editeur

Editions ENI

Genre

Progiciels

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Architecture AWS

Dorian Richard

Paru le 15/07/2026

400 pages

Editions ENI

39,00 €

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