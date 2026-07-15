Résolution de problèmes Cycle 2

Un fichier dédié à la résolution des problèmes, conforme au programme 2025. Un outil pédagogique clé en main - Une méthode qui s'adresse aux classes de cycle 2 à niveau unique ou multiniveaux. - Une évolution de la difficulté organisée par période pour chaque parcours. - Une progression spiralaire qui s'appuie sur la typologie de Vergnaud. Les diaporamas - Des activités de référence pour introduire, en classe entière, chaque typologie de problème. - Une pédagogie explicite et un désétayage progressif avec des analyses de problèmes résolus, des problèmes en résolution guidée et des problèmes en résolution autonome. - Des problèmes flash pour ritualiser la résolution de problèmes. Le fichier à photocopier - Des séries d'entrainement propres à chaque typologie, pour s'approprier les différentes stratégies de résolution. - Des séries de rebrassage, pour s'entrainer à reconnaitre les différentes typologies. - Des évaluations à chaque fin de période. - Un 4e parcours pour aller plus loin avec les élèves " experts ". Rejoignez le groupe Facebook Les utilisateurs de "1, 2, 3... Parcours MDI" : https : //www. facebook. com/groups/273266853534005 L'auteur : Anthony Nadreau est professeur des écoles depuis 2007 dans l'académie d'Orléans-Tours. Spécialiste des classes de cycle 2, il enseigne actuellement en REP dans une classe de niveau CE1. Il est également l'auteur de la collection Mes gammes de calcul mental . Il a créé et anime le Blog du Cancre .