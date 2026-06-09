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Les Maths sont autour de nous

Laurent Strauss

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Cet ouvrage a pour but de montrer à quoi servent les mathématiques et comment elles sont présentes autour de nous, parfois de façon insoupçonnée, mais toujours très concrète ! De nombreux thèmes sont abordés, et montrent le lien avec notre vie actuelle : moteurs de recherche, sécurité informatique, météorologie, médecine, finance, intelligence artificielle, applications industrielles, théorie de la relativité, etc. En résumé, ce livre contient : - Une cinquantaine de thèmes abordant plusieurs notions mathématiques et comment celles-ci s'illustrent au quotidien (Google, pyramides, trajectoire d'un ballon de foot, etc.). - Ces derniers sont classés par différents degrés de difficulté, notés de 1 à 4. - En annexe, les 7 Prix du Millénaire et les 23 Problèmes de Hilbert, soit des problèmes mathématiques identifiés comme travaux de recherche majeurs. - Un index des mathématiciens cités en fin d'ouvrage.

Par Laurent Strauss
Chez Ellipses

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Auteur

Laurent Strauss

Editeur

Ellipses

Genre

Mathématiques (notions fondame

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Les Maths sont autour de nous

Laurent Strauss

Paru le 09/06/2026

250 pages

Ellipses

19,90 €

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Scannez le code barre 9782340115811
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