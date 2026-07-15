Une année de phonologie - Ma boite de Fabulettres

Un coffret avec l'ensemble des 35 Fabulettres de la collection "Une année de phonologie", détourées et magnétiques ! - Un grand format (15 cm) pour un affichage au tableau et un usage collectif. - Une forme détourée unique à chaque Fabulettre. - Un support magnétique adapté aux tableaux blancs et autres surfaces métalliques. - Une finition mate anti-reflets pour une meilleure lisibilité . - ... Et la mascotte Siméon détourée et magnétique ! Rejoignez le groupe Facebook Une année de phonologie GS avec Siméon : https : //www. facebook. com/groups/uneanneedephonoavecsimeonengs Les autrices Marie-Christine Lorho est enseignante et directrice en classe de maternelle depuis 16 ans dans l'académie de Versailles. Elle est l'autrice du blog MC en maternelle . Alissia Waeles est enseignante en classe de maternelle depuis 11 ans dans l'académie de Nice. Elle est l'autrice du blog La maternelle pailletée .