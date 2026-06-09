Petites histoires pour apprendre le Français - Spécial FLE

Chaque chapitre débute par une petite histoire, un texte en français destiné aux apprenants du FLE. Puis tout autour de ce texte, va se développer un bagage pédagogique complet. On y retrouve : - du vocabulaire ; - des exercices de compréhension sur le texte ; - des expressions typiques ; - des points de grammaire ; - des exercices d'application. L'auteur met également en avant des éléments culturels des principales villes de France, notamment à travers des témoignages d'habitants.