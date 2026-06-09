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Petites histoires pour apprendre le Français - Spécial FLE

Thomas Li Ma Wei, Ma wei thomas Li

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Chaque chapitre débute par une petite histoire, un texte en français destiné aux apprenants du FLE. Puis tout autour de ce texte, va se développer un bagage pédagogique complet. On y retrouve : - du vocabulaire ; - des exercices de compréhension sur le texte ; - des expressions typiques ; - des points de grammaire ; - des exercices d'application. L'auteur met également en avant des éléments culturels des principales villes de France, notamment à travers des témoignages d'habitants.

Par Thomas Li Ma Wei, Ma wei thomas Li
Chez Ellipses

|

Auteur

Thomas Li Ma Wei, Ma wei thomas Li

Editeur

Ellipses

Genre

Français langue étrangère (FLE

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Petites histoires pour apprendre le Français - Spécial FLE

Thomas Li Ma Wei, Ma wei thomas Li

Paru le 09/06/2026

200 pages

Ellipses

19,00 €

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Scannez le code barre 9782340114692
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