Ce livre réunit les exposés et les débats suscités à l'occasion du Colloque brésilien de psychanalyse tenu en 2025 à l'Ambassade du Brésil à Paris et portant sur le thème Diversité, identité, singularité - un point de vue psychanalytique. Il s'agit des actes d'un colloque ayant réuni des psychanalystes brésiliens et français orientés par l'enseignement de Lacan. Ce colloque s'est tenu en langue française, et a porté sur des questions d'actualité qui traversent nos sociétés ainsi que du malaise dans la civilisation et dans les liens sociaux, affectifs et sexuels. A travers les différents textes on pourra saisir comment la psychanalyse permet de penser la politique, la culture et l'art comme des expressions de l'inconscient. Un axe fondamental se dégage, les relations entre les sexes, la violence de genre, l'homophobie et la transphobie suivant la spécificité des phénomènes de société au Brésil. On remarquera ainsi la place centrale que les auteurs ont donné à la question des identités en conflits dans une société multi-identitaire traversée de luttes (de classe, de race, de genre). A travers le thème "Diversité, identité, singularité" , ce colloque a donc abordé, du point de vue de la psychanalyse, les conséquences subjectives pour la société brésilienne de son héritage historique : de l'esclavage, du colonialisme, du patriarcat et du conservatisme, dont les conséquences sont nombreuses : des inégalités de classes au racisme structurel, en passant par le sexisme et le féminicide, l'élitisme et les préjugés à l'égard de la folie. On peut alors se demander dans quelle mesure tout cela se transmet de génération en génération.