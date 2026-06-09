Autonomie et hétéronomie

Kierkegaard et Levinas insistent tous deux sur la très forte hétéronomie de l'individu, qu'elle relève d'une contradiction (hétéronomie) ou d'une ambiguïté (celle d'un être crée, dépendant du Père qui l'a créé, mais indépendant). Mais tous deux entrevoient l'heureuse possibilité de l'autonomie : en se soumettant à l'injonction de Dieu ou de l'autre, l'individu oeuvre à sa propre libération. Deux paradigmes éclairent cette thèse : le martyr réfléchi enseigne l'obéissance en s'y soumettant – il apprend la vérité et il y trouve son autonomie – l'être inspiré se libère de son plus grand fardeau, lui-même. Cependant l'individu n'est jamais véritablement rendu à lui-même : l'auto-hétéronomie chez Kierkegaard et la quasi-hétéronymie chez Levinas expriment cette perpétuelle oscillation.