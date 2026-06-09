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Autonomie et hétéronomie

Alain Bellaïche

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Kierkegaard et Levinas insistent tous deux sur la très forte hétéronomie de l'individu, qu'elle relève d'une contradiction (hétéronomie) ou d'une ambiguïté (celle d'un être crée, dépendant du Père qui l'a créé, mais indépendant). Mais tous deux entrevoient l'heureuse possibilité de l'autonomie : en se soumettant à l'injonction de Dieu ou de l'autre, l'individu oeuvre à sa propre libération. Deux paradigmes éclairent cette thèse : le martyr réfléchi enseigne l'obéissance en s'y soumettant – il apprend la vérité et il y trouve son autonomie – l'être inspiré se libère de son plus grand fardeau, lui-même. Cependant l'individu n'est jamais véritablement rendu à lui-même : l'auto-hétéronomie chez Kierkegaard et la quasi-hétéronymie chez Levinas expriment cette perpétuelle oscillation.

Par Alain Bellaïche
Chez Mimesis

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Auteur

Alain Bellaïche

Editeur

Mimesis

Genre

Histoire de la philosophie

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Autonomie et hétéronomie

Alain Bellaïche

Paru le 09/06/2026

246 pages

Mimesis

20,00 €

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