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Thésée

Keos bacchylide De, Bacchylide

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Redécouverts sur des papyrus au XIXe siècle, ces deux récits du poète grec antique Bacchylide de Kéos célèbrent les exploits de Thésée, héros en devenir. On en propose ici une traduction poétique en français, assortie d'une présentation et de clés de compréhension. Thésée, fils du roi athénien Egée - ou du dieu Poséidon, c'est selon - n'est encore qu'un adolescent lorsqu'il tente de gagner Athènes en suivant un chemin semé de monstres et de brigands afin de se faire reconnaître par son père, qu'il n'a jamais vu. Sorti vainqueur - et grandi - de ces dangers, il devra encore se mesurer au terrible défi lancé par le roi Minos avant de pouvoir gagner la Crète et affronter le Minotaure dans le célèbre labyrinthe de Cnossos. Ce sont certains de ces exploits que célèbre le poète grec Bacchylide de Kéos (VIe-Ve s. avant notre ère) dans une langue très riche et imagée dont cette nouvelle traduction française reflète toutes les subtilités. L'auteur Né sur l'île de Kéos peu après 520 avant notre ère, Bacchylide exerça son activité poétique à Syracuse et à Athènes durant la première moitié du Ve siècle. Avec son contemporain Pindare, il fut l'un des maîtres de la lyrique chorale grecque antique. Le traducteur Le traducteur, Michel Aberson, a enseigné les langues anciennes au Collège de Genève ainsi que l'histoire grecque et romaine aux universités de Genève et de Lausanne.

Par Keos bacchylide De, Bacchylide
Chez Presses Inverses

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Auteur

Keos bacchylide De, Bacchylide

Editeur

Presses Inverses

Genre

Grec ancien - Littérature

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Thésée

Keos bacchylide De, Bacchylide trad. Michel Aberson

Paru le 09/06/2026

80 pages

Presses Inverses

19,00 €

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