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L'héritage

Angie L. Deryckère

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Alma a tout perdu. A la mort de son oncle, dernier membre de sa famille, elle n'a d'autre choix que de revenir dans sa ville natale. Elle hérite de son garage... et de ses secrets bien plus lourds que de simples clés rouillées. Très vite, une évidence s'impose : Carter n'est pas mort par hasard. Reaver, président du club biker Iron's Wolf, entre alors dans sa vie. Tenu par une promesse faite à Carter, il la plonge malgré elle dans un monde brutal, régi par le sang, le silence et une loyauté sans faille. Entre vérités dangereuses et attirance aussi forte qu'interdite, Alma et Reaver se retrouvent liés par un pacte qui pourrait bien les détruire. Chez les Iron's Wolf, les secrets tuent. Et aimer est peut-être la pire des faiblesses.

Par Angie L. Deryckère
Chez Editions Sharon Kena

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Auteur

Angie L. Deryckère

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Suspense romantique

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L'héritage

Angie L. Deryckère

Paru le 09/06/2026

368 pages

Editions Sharon Kena

21,00 €

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