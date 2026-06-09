Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Polar

Quand le diable tue

Alf Moh

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Iran. Une jeune française disparaît sur une plage d'Hormuz. En quelques heures, l'enlèvement déclenche une guerre invisible. Au coeur d'un Iran au bord de la guerre, l'agent de la DGSE, Damavan, reçoit une mission vitale : retrouver la disparue avant que l'affaire ne s'embrase. Operations noires, guerre nucleaire sous-marine, manipulations, trahisons, meutres en série, chaque decision peut plonger la France et le monde dans l'irréversible. Face à l'horreur d'un régime à bout de souffle, Damavan affronte un ennemi terrifiant et sans limite. Un thriller géopolitique implacable où la fiction rejoint la réalité d'aujourd'hui.

Par Alf Moh
Chez Arkane éditions

|

Auteur

Alf Moh

Editeur

Arkane éditions

Genre

Romans d'espionnage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Quand le diable tue par Alf Moh

Commenter ce livre

 

Quand le diable tue

Alf Moh

Paru le 07/06/2026

340 pages

Arkane éditions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494072312
9782494072312
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Erri De Luca : “Je suis sioniste”, “pas de génocide à Gaza”, parole contraire et géométrie variable ? Lionnel Astier : “Tout ce qui leur restait, c’était la parole” Partir à l'aventure en suivant l'itinéraire du livre de la première femme prix Nobel de littérature “Je suis plus français que toi, parce que moi, j’ai choisi” : dans les allées de Passeurs de Livres
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.