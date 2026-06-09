Quand le diable tue

Iran. Une jeune française disparaît sur une plage d'Hormuz. En quelques heures, l'enlèvement déclenche une guerre invisible. Au coeur d'un Iran au bord de la guerre, l'agent de la DGSE, Damavan, reçoit une mission vitale : retrouver la disparue avant que l'affaire ne s'embrase. Operations noires, guerre nucleaire sous-marine, manipulations, trahisons, meutres en série, chaque decision peut plonger la France et le monde dans l'irréversible. Face à l'horreur d'un régime à bout de souffle, Damavan affronte un ennemi terrifiant et sans limite. Un thriller géopolitique implacable où la fiction rejoint la réalité d'aujourd'hui.