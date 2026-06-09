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#Roman francophone

Pour que le désir des confins jamais ne s'épuise

Groffe Mathieu

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"Pour que le désir des confins jamais ne s'épuise" est un voyage-poème à travers l'Europe centrale et balkanique, en vingt-six escales où chaque ville devient un microcosme d'humanité. On y croise un doge mélancolique, un tabatier consolant un orphelin, une biologiste face aux forêts, un aventurier blessé, des amants, des mendiants, des prophètes et des rêveurs - autant de voix qui interrogent le mirage, la perte, la beauté et l'élan intérieur. Mêlant prose lyrique, aphorismes, visions baroques et fables philosophiques, l'ouvrage compose un territoire mouvant où le désert existentiel ouvre sur la mer, où l'épreuve engendre la lumière, où chaque rencontre réinvente un chemin. Ode à la vitalité, au voyage et à l'altérité, ce livre célèbre le désir comme force qui nous relève, nous relie et nous entraîne vers les confins du possible.

Par Groffe Mathieu
Chez Aethalidès

|

Auteur

Groffe Mathieu

Editeur

Aethalidès

Genre

Poésie

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Pour que le désir des confins jamais ne s'épuise

Groffe Mathieu

Paru le 09/06/2026

72 pages

Aethalidès

15,00 €

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Scannez le code barre 9782491517670
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