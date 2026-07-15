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#Roman jeunesse

Le camp d'été

Rhéa Dufresne

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Mélina doute beaucoup, sauf de sa passion pour le cheerleading. Sur un matelas, en pleine chorégraphie, elle a confiance en elle et se sent vraiment à sa place. Le camp d'été que lui proposent ses parents devrait la combler de joie, mais il y a un hic... ou plutôt, plusieurs ! Même si Mélina sera hébergée par son grand-père adoré, ce fameux camp est à des kilomètres de sa maison. Elle sera loin de sa meilleure copine et ne connaîtra personne. Cerise sur le gâteau, ses parents profiteront de son absence pour se séparer ! C'est son dernier été avant le secondaire. Ses chances d'être prise dans l'équipe de cheer de sa nouvelle école augmenteront peut-être. Du moins, si elle survit à tous ces bouleversements.

Par Rhéa Dufresne
Chez Dominique et compagnie éditions

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Auteur

Rhéa Dufresne

Editeur

Dominique et compagnie éditions

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Le camp d'été

Rhéa Dufresne

Paru le 03/07/2026

Dominique et compagnie éditions

16,50 €

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Scannez le code barre 9782898506574
9782898506574
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