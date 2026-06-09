La couronne d'Erador

Un royaume vacille. Une couronne se négocie. Un coeur se rebelle. Pour sauver son peuple de l'implosion, la princesse Lyséa accepte un mariage d'alliance censé unir deux royaumes et apaiser les tensions. Elle s'y est préparée. Elle s'y est résignée. Mais le jour des noces, sous les regards de la cour et du peuple rassemblé, le voile se lève sur une vérité impensable : l'homme qu'elle doit épouser n'est pas le souverain promis... mais Kael, son ancien garde du corps. L'ombre silencieuse qui veillait sur elle. Désormais roi. Ce bouleversement embrase la nation. Les rues grondent. Les alliances se fissurent. L'ancien prétendant attise la révolte et gagne les coeurs. Propulsée dans un royaume qui n'est pas le sien, entourée de sourires trop polis et de menaces voilées, Lyséa comprend qu'elle est au centre d'un jeu politique dont elle ignore encore les règles. Kael est-il un pion... ou l'architecte de ce renversement ? Entre trahisons, luttes de pouvoir et désir longtemps contenu, Lyséa devra choisir : protéger la couronne ou écouter son coeur. Car parfois, aimer est un acte plus dangereux que régner.