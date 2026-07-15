PfSense s'est imposé comme une solution open source de référence pour le pare-feu, le routage et la sécurisation des infrastructures réseau. Cet ouvrage, pensé aussi bien pour les étudiants en réseaux, les administrateurs système en montée en compétences que pour les professionnels de la sécurité, propose un parcours complet, structuré et progressif pour en maîtriser les usages, depuis l'installation initiale jusqu'aux architectures les plus avancées. L'ouvrage débute par une présentation des fondamentaux indispensables : interfaces, règles de filtrage, NAT, routage, services réseau et bonnes pratiques de configuration. Les premiers chapitres posent ainsi les bases indispensables à toute mise en oeuvre cohérente. Le lecteur explore ensuite des notions de plus en plus complexes : segmentation réseau avec les VLAN, gestion multi-WAN, haute disponibilité, ou encore mise en place de VPN (site-à-site et accès distant). Des chapitres spécifiques sont consacrés aux services essentiels tels que DNS Resolver, DHCP, portail captif ou encore HAProxy pour la publication sécurisée de services. Une partie importante du livre est dédiée aux packages additionnels, classés par catégories (sécurité, supervision, analyse, routage), afin de comprendre leurs usages concrets et leurs scénarios d'implémentation. L'auteur explore également l'automatisation via API, l'intégration avec des outils de supervision (ELK), ainsi que les perspectives d'intégration de l'intelligence artificielle dans la détection et l'optimisation réseau. Riche en cas pratiques qui illustrent un déploiement complet de pfSense en entreprise, ce livre inclut schémas d'architecture, bonnes pratiques et méthodologie de configuration, et met l'accent sur l'opérationnel. Il permet de comprendre non seulement comment configurer pfSense, mais surtout comment l'intégrer efficacement dans un environnement professionnel, fiable, sécurisé et évolutif.