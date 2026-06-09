Fontevraud, le musée d'art moderne

En juillet 2017, un couple d'amateurs d'art, Martine et Léon Cligman, annonçaient à l'abbaye de Fontevraud leur souhait de faire don à l'Etat et à la Région des oeuvres qu'ils avaient rassemblées tout au long de leur vie. Majoritairement composée d'oeuvres de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle, cette collection a donné naissance à un nouveau musée d'art moderne dont la Région des Pays de la Loire a orchestré la création. Le parcours, fondé sur des confrontations et des dialogues d'objets, propose de fréquents allers-retours entre les époques et les lieux, révélant une histoire du goût. Evoquant l'univers d'un collectionneur, l'accrochage raisonné invite à un voyage de sensations par la découverte d'oeuvres de natures diverses. La programmation du musée ainsi que les publications qui l'accompagnent ont été envisagées comme une déclinaison de ces rencontres esthétiques et sensibles qui composent le parcours permanent. Ce catalogue exhaustif des oeuvres est une invitation à parcourir le musée au fil des pages.