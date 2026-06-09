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Mon cahier de progrès cycle 1

Aurélie Thaumoux-Crozat

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Ce cahier de progrès suit l'élève sourd tout au long de ses trois années de maternelle et rassemble les compétences des programmes officiels, présentées sous forme de vignettes illustrées. Il permet de situer les attentes de l'école et de valoriser es progrès de l'élève. Développé par une enseignante spécialisée, il est destiné, entre autres, au suivi des élèves scolarisés au sein des Pôles d'enseignement des jeunes sourds (PEJS). Pratique, simple et accessible, Mon cahier de progrès est organisé suivant les grands domaines fixés dans le programme de septembre 2025 pour toutes les classes et dans le programme adapté pour l'enseignement spécifique aux classes bilingues en juillet 2023.

Par Aurélie Thaumoux-Crozat
Chez INS HEA

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Auteur

Aurélie Thaumoux-Crozat

Editeur

INS HEA

Genre

langue des signes

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Mon cahier de progrès cycle 1

Aurélie Thaumoux-Crozat

Paru le 09/06/2026

28 pages

INS HEA

5,00 €

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Scannez le code barre 9782366161427
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