Mon cahier de progrès cycle 1

Ce cahier de progrès suit l'élève sourd tout au long de ses trois années de maternelle et rassemble les compétences des programmes officiels, présentées sous forme de vignettes illustrées. Il permet de situer les attentes de l'école et de valoriser es progrès de l'élève. Développé par une enseignante spécialisée, il est destiné, entre autres, au suivi des élèves scolarisés au sein des Pôles d'enseignement des jeunes sourds (PEJS). Pratique, simple et accessible, Mon cahier de progrès est organisé suivant les grands domaines fixés dans le programme de septembre 2025 pour toutes les classes et dans le programme adapté pour l'enseignement spécifique aux classes bilingues en juillet 2023.