Une croziflette à tomber

Au refuge du Parmelan, ce midi-là, une croziflette riche en saveurs fait le bonheur de Gabriel Pigeon. Une découverte. Plus loin par contre, sur le sentier qu'il va bientôt emprunter, la même spécialité ne semble pas avoir rencontré le même succès. Près d'un sac proche du vide, une barquette à peine entamée exhale encore ses fumets. Mais personne à côté. Difficile pour l'ancien commissaire de ne pas s'arrêter, de remarquer assez vite des branches malmenées au-dessus de la falaise et quelques gouttes de sang. Chute, suicide, meurtre ? Il déclenche l'alerte et l'enquête, de Thônes à Annecy en passant par La Clusaz, va tourner autour du monde de la victime, un professeur controversé du lycée Berthollet.