Je pige enfin la magie !

" Pascal Le Guern a été mon professeur de magie ", Bernard Werber - Vous voulez épater vos amis, vos enfants, votre famille ? - Vous rêvez de découvrir les secrets des plus grands magiciens ? - Vous voulez apprendre à lire dans les pensées, époustoufler vos proches avec des tours de cartes, quelques pièces de monnaie et un morceau de corde ? En quelques minutes, faites entrer le rêve et le merveilleux chez vous et bluffez votre entourage ! Dévoilez votre véritable talent d'illusionniste en trois minutes chrono pour épater petits et grands ! Télépathie, disparitions d'objets, paris incroyables... Découvrez toutes les astuces permettant de réaliser de tours impressionnants grâce à la lecture de ce livre malicieux aux explications simples et aux nombreux conseils. Pour chaque manipulation, retrouvez le matériel nécessaire à l'illusion, une photo explicative ainsi que des explications détaillant la manière de procéder pour la réussir à tous les coups.