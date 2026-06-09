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Je pige enfin la magie !

Pascal Le Guern, Guern pascal Le

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" Pascal Le Guern a été mon professeur de magie ", Bernard Werber - Vous voulez épater vos amis, vos enfants, votre famille ? - Vous rêvez de découvrir les secrets des plus grands magiciens ? - Vous voulez apprendre à lire dans les pensées, époustoufler vos proches avec des tours de cartes, quelques pièces de monnaie et un morceau de corde ? En quelques minutes, faites entrer le rêve et le merveilleux chez vous et bluffez votre entourage ! Dévoilez votre véritable talent d'illusionniste en trois minutes chrono pour épater petits et grands ! Télépathie, disparitions d'objets, paris incroyables... Découvrez toutes les astuces permettant de réaliser de tours impressionnants grâce à la lecture de ce livre malicieux aux explications simples et aux nombreux conseils. Pour chaque manipulation, retrouvez le matériel nécessaire à l'illusion, une photo explicative ainsi que des explications détaillant la manière de procéder pour la réussir à tous les coups.

Par Pascal Le Guern, Guern pascal Le
Chez Ellipses

|

Auteur

Pascal Le Guern, Guern pascal Le

Editeur

Ellipses

Genre

Prestidigitation

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Je pige enfin la magie !

Pascal Le Guern, Guern pascal Le

Paru le 09/06/2026

200 pages

Ellipses

19,50 €

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