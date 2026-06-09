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Droit fiscal

Marine Michineau

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Destiné aux étudiants qui choisissent le droit fiscal comme matière de spécialité à l'examen d'entrée des centres de formation des avocats, l'ouvrage est conçu pour faciliter leurs révisions et s'entrainer à l'épreuve (consultation juridique). Cet ouvrage reprend l'ensemble du programme de droit fiscal : Les sources du droit fiscal : sources internes, européennes et internationalesL'imposition du résultat des entreprises : entreprises individuelles, sociétés de personnes, sociétés de capitauxTaxe sur la valeur ajoutée : champ d'application, calcul, TVA sur le commerce avec l'étranger, TVA en pratiqueImpôt sur le revenu des personnes physiques : revenus catégoriels, revenu global imposableImposition du patrimoine des personnes physiques : transmission du patrimoine, impôt sur la fortune immobilièreContrôle et contentieux fiscal : contrôle fiscal, recours du contribuable Points fortsdes Focus sur l'actualité : ouvrage à jour de la loi de finances pour 2026des cas pratiques pour s'entraîner à l'examen et de nombreux exemples concrets présentés, afin d'illustrer et faciliter l'analyse des points de difficulté.

Par Marine Michineau
Chez LGDJ

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Auteur

Marine Michineau

Editeur

LGDJ

Genre

Droit fiscal

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Droit fiscal

Marine Michineau

Paru le 09/06/2026

520 pages

LGDJ

42,00 €

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